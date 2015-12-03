Биатлон / Профиль спортсмена
Итка Ландова
- Дата рождения:
- 20.07.1990
- Гражданство:
- Чехия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.12.2015
|Индивидуальная гонка
|32
|9
|5.12.2015
|Спринт
|73
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2015
|Спринт
|47
|0
|12.12.2015
|Гонка преследования
|53
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2015
|Спринт
|28
|13
|19.12.2015
|Гонка преследования
|42
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2016
|Спринт
|59
|0
|9.01.2016
|Гонка преследования
|55
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2016
|Индивидуальная гонка
|81
|0
|17.01.2016
|Эстафета
|6
|-
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2016
|Спринт
|24
|17
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.03.2016
|Спринт
|24
|17