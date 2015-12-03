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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015
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Итка Ландова

Дата рождения:
20.07.1990
Гражданство:
  Чехия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
3.12.2015 Индивидуальная гонка 32 9
5.12.2015 Спринт 73 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2015 Спринт 47 0
12.12.2015 Гонка преследования 53 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2015 Спринт 28 13
19.12.2015 Гонка преследования 42 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2016 Спринт 59 0
9.01.2016 Гонка преследования 55 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2016 Индивидуальная гонка 81 0
17.01.2016 Эстафета 6 -
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2016 Спринт 24 17
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
12.03.2016 Спринт 24 17
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