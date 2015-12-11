Биатлон / Профиль спортсмена
Стефан Гаврила
- Дата рождения:
- 27.08.1989
- Гражданство:
- Румыния
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2015
|Смешанная эстафета
|19
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2015
|Индивидуальная гонка
|18
|23
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2016
|Спринт
|35
|6
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.01.2016
|Эстафета
|19
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.03.2016
|Гонка преследования
|55
|0