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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2015-2016
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Стефан Гаврила

Дата рождения:
27.08.1989
Гражданство:
  Румыния
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2015 Смешанная эстафета 19 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2015 Индивидуальная гонка 18 23
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2016 Спринт 35 6
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.01.2016 Эстафета 19 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.03.2016 Гонка преследования 55 0
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