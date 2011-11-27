Биатлон / Профиль спортсмена
Алла Толкач
- Дата рождения:
- 20.06.1989
- Гражданство:
- Белоруссия
|Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2011
|Спринт 7,5 км
|38
|3
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|90
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|55
|0
|10.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|51
|0
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2011
|Смешанная эстафета
|10
|-
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|16
|25
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|39
|2
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2012
|Спринт 7,5 км
|47
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|76
|0
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|18
|23
|10.03.2012
|Спринт 7,5 км
|30
|11
|11.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|25
|16