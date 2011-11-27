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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Алла Толкач

Дата рождения:
20.06.1989
Гражданство:
  Белоруссия
Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2011 Спринт 7,5 км 38 3
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 90 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 55 0
10.12.2011 Гонка преследования 10 км 51 0
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2011 Смешанная эстафета 10 -
16.12.2011 Спринт 7,5 км 16 25
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 39 2
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2012 Спринт 7,5 км 47 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 76 0
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 18 23
10.03.2012 Спринт 7,5 км 30 11
11.03.2012 Гонка преследования 10 км 25 16
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