Биатлон / Профиль спортсмена
Мелани Шульц
- Дата рождения:
- 4.07.1985
- Гражданство:
- Канада
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2011
|Спринт 7,5 км
|19
|22
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2011
|Смешанная эстафета
|4
|-
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|32
|9
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|25
|16
|8.01.2012
|Спринт 7,5 км
|17
|24
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|4
|-
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|23
|18
|14.01.2012
|Гонка преследования 10 км
|11
|30
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|9
|-
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|24
|17
|12.02.2012
|Спринт 7,5 км
|13
|28
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.02.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|4
|43
|16.02.2012
|Спринт 7,5 км
|7
|36