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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Мелани Шульц

Дата рождения:
4.07.1985
Гражданство:
  Канада
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2011 Спринт 7,5 км 19 22
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2011 Смешанная эстафета 4 -
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 32 9
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 25 16
8.01.2012 Спринт 7,5 км 17 24
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Эстафета 4х6 км 4 -
13.01.2012 Спринт 7,5 км 23 18
14.01.2012 Гонка преследования 10 км 11 30
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2012 Эстафета 4х6 км 9 -
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 7,5 км 24 17
12.02.2012 Спринт 7,5 км 13 28
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.02.2012 Индивидуальная гонка 15 км 4 43
16.02.2012 Спринт 7,5 км 7 36
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