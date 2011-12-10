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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Трэйси Барнс

Дата рождения:
26.04.1982
Гражданство:
  США
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 8 34
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2011 Эстафета 4х6 км 14 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 37 4
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 7 36
8.01.2012 Спринт 7,5 км 29 12
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 66 0
13.01.2012 Спринт 7,5 км 87 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2012 Спринт 7,5 км 57 0
21.01.2012 Эстафета 4х6 км 13 -
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 7,5 км 17 24
12.02.2012 Спринт 7,5 км 12 29
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.02.2012 Индивидуальная гонка 15 км 11 30
16.02.2012 Спринт 7,5 км 10 31
06 марта

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