Биатлон / Профиль спортсмена
Трэйси Барнс
- Дата рождения:
- 26.04.1982
- Гражданство:
- США
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|8
|34
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2011
|Эстафета 4х6 км
|14
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|37
|4
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|7
|36
|8.01.2012
|Спринт 7,5 км
|29
|12
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|66
|0
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|87
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2012
|Спринт 7,5 км
|57
|0
|21.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|13
|-
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|17
|24
|12.02.2012
|Спринт 7,5 км
|12
|29
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.02.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|11
|30
|16.02.2012
|Спринт 7,5 км
|10
|31