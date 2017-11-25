Биатлон / Профиль спортсмена
Вероника Зваржичова
- Дата рождения:
- 8.12.1988
- Гражданство:
- Чехия
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.11.2017
|Спринт
|4
|43
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|84
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|69
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2018
|Спринт
|88
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|32
|9
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2018
|Спринт
|29
|12
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|71
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|5
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|87
|0