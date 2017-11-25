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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Сезон: 2010-2011

Вероника Зваржичова

Дата рождения:
8.12.1988
Гражданство:
  Чехия
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
25.11.2017 Спринт 4 43
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 84 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 69 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2018 Спринт 88 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 32 9
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2018 Спринт 29 12
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 71 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
28.01.2018 Смешанная эстафета 5 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 87 0
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