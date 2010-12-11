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Биатлон / Профиль спортсмена

Керстин Мушет

Дата рождения:
25.12.1988
Гражданство:
  Австрия
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Эстафета 4х6 км 15 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2010 Спринт 7,5 км 29 12
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2011 Эстафета 4х6 км 14 -
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2011 Спринт 7,5 км 40 1
Осрблье (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.02.2011 Индивидуальная гонка 15 км 31 10
6.02.2011 Спринт 7,5 км 19 22
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