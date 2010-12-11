Биатлон / Профиль спортсмена
Керстин Мушет
- Дата рождения:
- 25.12.1988
- Гражданство:
- Австрия
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Эстафета 4х6 км
|15
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2010
|Спринт 7,5 км
|29
|12
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|14
|-
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2011
|Спринт 7,5 км
|40
|1
|Осрблье (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.02.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|31
|10
|6.02.2011
|Спринт 7,5 км
|19
|22