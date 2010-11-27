Биатлон / Профиль спортсмена
Михаэль Хаузер
- Дата рождения:
- 15.08.1981
- Гражданство:
- Австрия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 10 км
|3
|48
|28.11.2010
|Спринт 10 км
|25
|16
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|38
|3
|12.12.2010
|Спринт 10 км
|7
|36
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|85
|0
|18.12.2010
|Спринт 10 км
|64
|0
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|7
|36
|15.01.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|24
|17
|Банско (Болгария) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2011
|Спринт 10 км
|8
|34
|12.02.2011
|Спринт 10 км
|15
|26
|Аннеси (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|38
|3
|12.03.2011
|Спринт 10 км
|32
|9