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Биатлон / Профиль спортсмена

Михаэль Хаузер

Дата рождения:
15.08.1981
Гражданство:
  Австрия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 10 км 3 48
28.11.2010 Спринт 10 км 25 16
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 38 3
12.12.2010 Спринт 10 км 7 36
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 85 0
18.12.2010 Спринт 10 км 64 0
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 10 км 7 36
15.01.2011 Гонка преследования 12,5 км 24 17
Банско (Болгария) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2011 Спринт 10 км 8 34
12.02.2011 Спринт 10 км 15 26
Аннеси (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 38 3
12.03.2011 Спринт 10 км 32 9
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