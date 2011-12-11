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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Фруде Андресен

Дата рождения:
9.09.1973
Гражданство:
  Норвегия
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2011 Спринт 10 км 2 54
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2011 Спринт 10 км 55 0
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 25 16
8.01.2012 Спринт 10 км 2 54
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Эстафета 4х7,5 км 1 -
13.01.2012 Спринт 10 км 6 38
14.01.2012 Гонка преследования 12,5 км 23 18
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