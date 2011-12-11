Биатлон / Профиль спортсмена
Фруде Андресен
- Дата рождения:
- 9.09.1973
- Гражданство:
- Норвегия
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2011
|Спринт 10 км
|2
|54
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2011
|Спринт 10 км
|55
|0
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|25
|16
|8.01.2012
|Спринт 10 км
|2
|54
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|1
|-
|13.01.2012
|Спринт 10 км
|6
|38
|14.01.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|23
|18