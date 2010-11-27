Биатлон / Профиль спортсмена
Герда Круминя
- Дата рождения:
- 16.11.1984
- Гражданство:
- Латвия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 7,5 км
|30
|11
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|88
|0
|3.12.2010
|Спринт 7,5 км
|68
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 7,5 км
|72
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|65
|0
|18.12.2010
|Спринт 7,5 км
|50
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.01.2011
|Спринт 7,5 км
|82
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2011
|Спринт 7,5 км
|90
|0