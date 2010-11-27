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Биатлон / Профиль спортсмена

Герда Круминя

Дата рождения:
16.11.1984
Гражданство:
  Латвия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 7,5 км 30 11
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 88 0
3.12.2010 Спринт 7,5 км 68 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 72 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 65 0
18.12.2010 Спринт 7,5 км 50 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.01.2011 Спринт 7,5 км 82 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 90 0
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