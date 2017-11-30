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Биатлон / Профиль спортсмена
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Эдин Ходжич

Дата рождения:
4.02.1986
Гражданство:
  Сербия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 107 0
2.12.2017 Спринт 107 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 107 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 103 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 104 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 109 0
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