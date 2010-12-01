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Биатлон / Профиль спортсмена

Инна Можевитина

Дата рождения:
22.07.1985
Гражданство:
  Казахстан
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 60 0
3.12.2010 Спринт 7,5 км 72 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 36 5
11.12.2010 Эстафета 4х6 км 12 -
12.12.2010 Гонка преследования 10 км 46 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 31 10
18.12.2010 Спринт 7,5 км 42 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2011 Эстафета 4х6 км 11 -
8.01.2011 Спринт 7,5 км 53 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 59 0
15.01.2011 Спринт 7,5 км 50 0
16.01.2011 Гонка преследования 10 км 49 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 44 0
22.01.2011 Эстафета 4х6 км 7 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2011 Спринт 7,5 км 52 0
9.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 70 0
13.03.2011 Эстафета 4х6 км 15 -
06 марта

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