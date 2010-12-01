Биатлон / Профиль спортсмена
Инна Можевитина
- Дата рождения:
- 22.07.1985
- Гражданство:
- Казахстан
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|60
|0
|3.12.2010
|Спринт 7,5 км
|72
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 7,5 км
|36
|5
|11.12.2010
|Эстафета 4х6 км
|12
|-
|12.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|46
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|31
|10
|18.12.2010
|Спринт 7,5 км
|42
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|11
|-
|8.01.2011
|Спринт 7,5 км
|53
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|59
|0
|15.01.2011
|Спринт 7,5 км
|50
|0
|16.01.2011
|Гонка преследования 10 км
|49
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2011
|Спринт 7,5 км
|44
|0
|22.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|7
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2011
|Спринт 7,5 км
|52
|0
|9.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|70
|0
|13.03.2011
|Эстафета 4х6 км
|15
|-