Биатлон / Профиль спортсмена
Ван Чунли
- Дата рождения:
- 10.08.1983
- Гражданство:
- Китай
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|9
|32
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2011
|Эстафета 4х6 км
|16
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|93
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2012
|Спринт 7,5 км
|76
|0
|10.03.2012
|Эстафета 4х6 км
|25
|-