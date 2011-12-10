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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Ван Чунли

Ван Чунли

Дата рождения:
10.08.1983
Гражданство:
  Китай
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 9 32
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2011 Эстафета 4х6 км 16 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 93 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2012 Спринт 7,5 км 76 0
10.03.2012 Эстафета 4х6 км 25 -
06 марта

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