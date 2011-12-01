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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Нина Кленовска

Дата рождения:
7.05.1980
Гражданство:
  Болгария
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 61 0
3.12.2011 Спринт 7,5 км 75 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 66 0
11.12.2011 Эстафета 4х6 км 13 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 82 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2012 Эстафета 4х6 км 13 -
6.01.2012 Спринт 7,5 км 72 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 43 0
13.01.2012 Спринт 7,5 км 88 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2012 Спринт 7,5 км 70 0
21.01.2012 Эстафета 4х6 км 12 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 7,5 км 57 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2012 Смешанная эстафета 12 -
11.02.2012 Спринт 7,5 км 70 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
1.03.2012 Смешанная эстафета 22 -
3.03.2012 Спринт 7,5 км 84 0
7.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 50 0
10.03.2012 Эстафета 4х6 км 17 -
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