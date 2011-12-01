Биатлон / Профиль спортсмена
Нина Кленовска
- Дата рождения:
- 7.05.1980
- Гражданство:
- Болгария
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|61
|0
|3.12.2011
|Спринт 7,5 км
|75
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|66
|0
|11.12.2011
|Эстафета 4х6 км
|13
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|82
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|13
|-
|6.01.2012
|Спринт 7,5 км
|72
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|43
|0
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|88
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2012
|Спринт 7,5 км
|70
|0
|21.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|12
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 7,5 км
|57
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2012
|Смешанная эстафета
|12
|-
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|70
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.03.2012
|Смешанная эстафета
|22
|-
|3.03.2012
|Спринт 7,5 км
|84
|0
|7.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|50
|0
|10.03.2012
|Эстафета 4х6 км
|17
|-