Биатлон / Профиль спортсмена
Приит Наруск
- Дата рождения:
- 8.12.1977
- Гражданство:
- Эстония
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2010
|Спринт 10 км
|30
|11
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|92
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2010
|Спринт 10 км
|73
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|73
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|18
|-
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 10 км
|62
|0
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2011
|Спринт 10 км
|63
|0
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2011
|Спринт 10 км
|77
|0