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Биатлон / Профиль спортсмена

Приит Наруск

Дата рождения:
8.12.1977
Гражданство:
  Эстония
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2010 Спринт 10 км 30 11
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 92 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2010 Спринт 10 км 73 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 10 км 73 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
23.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 18 -
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 10 км 62 0
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2011 Спринт 10 км 63 0
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2011 Спринт 10 км 77 0
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