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Биатлон / Профиль спортсмена
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Тея Грегорин

Тея Грегорин

Дата рождения:
29.06.1980
Гражданство:
  Словения
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2016 Смешанная эстафета 12 -
30.11.2016 Индивидуальная гонка 61 0
3.12.2016 Спринт 32 9
4.12.2016 Гонка преследования 39 2
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2016 Спринт 36 5
10.12.2016 Гонка преследования 30 11
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2016 Спринт 40 1
17.12.2016 Гонка преследования 33 8
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2017 Спринт 33 8
7.01.2017 Гонка преследования 23 18
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2017 Спринт 22 19
15.01.2017 Гонка преследования 21 20
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2017 Индивидуальная гонка 36 5
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2017 Смешанная эстафета 18 -
10.02.2017 Спринт 30 11
12.02.2017 Гонка преследования 35 6
15.02.2017 Индивидуальная гонка 12 29
17.02.2017 Эстафета 17 -
19.02.2017 Масс-старт 5 40
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
2.03.2017 Спринт 75 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2017 Спринт 46 0
11.03.2017 Гонка преследования 20 21
12.03.2017 Смешанная эстафета 18 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2017 Спринт 8 34
18.03.2017 Гонка преследования 4 43
19.03.2017 Масс-старт 18 23
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