Биатлон / Профиль спортсмена
Тея Грегорин
- Дата рождения:
- 29.06.1980
- Гражданство:
- Словения
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2016
|Смешанная эстафета
|12
|-
|30.11.2016
|Индивидуальная гонка
|61
|0
|3.12.2016
|Спринт
|32
|9
|4.12.2016
|Гонка преследования
|39
|2
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2016
|Спринт
|36
|5
|10.12.2016
|Гонка преследования
|30
|11
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2016
|Спринт
|40
|1
|17.12.2016
|Гонка преследования
|33
|8
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2017
|Спринт
|33
|8
|7.01.2017
|Гонка преследования
|23
|18
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2017
|Спринт
|22
|19
|15.01.2017
|Гонка преследования
|21
|20
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2017
|Индивидуальная гонка
|36
|5
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2017
|Смешанная эстафета
|18
|-
|10.02.2017
|Спринт
|30
|11
|12.02.2017
|Гонка преследования
|35
|6
|15.02.2017
|Индивидуальная гонка
|12
|29
|17.02.2017
|Эстафета
|17
|-
|19.02.2017
|Масс-старт
|5
|40
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.03.2017
|Спринт
|75
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2017
|Спринт
|46
|0
|11.03.2017
|Гонка преследования
|20
|21
|12.03.2017
|Смешанная эстафета
|18
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2017
|Спринт
|8
|34
|18.03.2017
|Гонка преследования
|4
|43
|19.03.2017
|Масс-старт
|18
|23