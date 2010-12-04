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Биатлон / Профиль спортсмена

Томас Фрай

Дата рождения:
17.04.1980
Гражданство:
  Швейцария
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
4.12.2010 Спринт 10 км 45 0
5.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 54 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 10 км 84 0
12.12.2010 Эстафета 4х7,5 км 9 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 30 11
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 12 29
9.01.2011 Спринт 10 км 39 2
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 10 км 1 60
15.01.2011 Гонка преследования 12,5 км 3 48
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2011 Спринт 10 км 28 13
23.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 10 -
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 10 км 33 8
6.02.2011 Гонка преследования 12,5 км 50 0
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2011 Спринт 10 км 59 0
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2011 Смешанная эстафета 15 -
8.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 106 0
11.03.2011 Эстафета 4х7,5 км 17 -
06 марта

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