Биатлон / Профиль спортсмена
Томас Фрай
- Дата рождения:
- 17.04.1980
- Гражданство:
- Швейцария
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.12.2010
|Спринт 10 км
|45
|0
|5.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|54
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 10 км
|84
|0
|12.12.2010
|Эстафета 4х7,5 км
|9
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|30
|11
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|12
|29
|9.01.2011
|Спринт 10 км
|39
|2
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|1
|60
|15.01.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|3
|48
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2011
|Спринт 10 км
|28
|13
|23.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|10
|-
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 10 км
|33
|8
|6.02.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|50
|0
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2011
|Спринт 10 км
|59
|0
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2011
|Смешанная эстафета
|15
|-
|8.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|106
|0
|11.03.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|17
|-