Биатлон / Профиль спортсмена
Андрей Дериземля
- Дата рождения:
- 18.08.1977
- Гражданство:
- Украина
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Смешанная эстафета
|3
|-
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|74
|0
|30.11.2013
|Спринт
|19
|22
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|36
|5
|7.12.2013
|Эстафета
|12
|-
|8.12.2013
|Гонка преследования
|22
|19
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2013
|Эстафета
|10
|-
|14.12.2013
|Спринт
|46
|0
|15.12.2013
|Гонка преследования
|32
|9
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|50
|0
|4.01.2014
|Гонка преследования
|34
|7
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|32
|9
|12.01.2014
|Гонка преследования
|49
|0
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|22
|10.02.2014
|Гонка преследования
|36
|13.02.2014
|Индивидуальная гонка
|46
|19.02.2014
|Смешанная эстафета
|8
|-
|22.02.2014
|Эстафета
|9
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2014
|Спринт
|35
|6
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.03.2014
|Спринт
|37
|4
|15.03.2014
|Спринт
|34
|7
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.03.2014
|Спринт
|51
|0