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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
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Сезон: 2010-2011

Андрей Дериземля

Дата рождения:
18.08.1977
Гражданство:
  Украина
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Смешанная эстафета 3 -
28.11.2013 Индивидуальная гонка 74 0
30.11.2013 Спринт 19 22
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 36 5
7.12.2013 Эстафета 12 -
8.12.2013 Гонка преследования 22 19
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2013 Эстафета 10 -
14.12.2013 Спринт 46 0
15.12.2013 Гонка преследования 32 9
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 50 0
4.01.2014 Гонка преследования 34 7
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2014 Индивидуальная гонка 32 9
12.01.2014 Гонка преследования 49 0
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 22
10.02.2014 Гонка преследования 36
13.02.2014 Индивидуальная гонка 46
19.02.2014 Смешанная эстафета 8 -
22.02.2014 Эстафета 9 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2014 Спринт 35 6
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.03.2014 Спринт 37 4
15.03.2014 Спринт 34 7
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.03.2014 Спринт 51 0
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