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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Кристоф Зуманн

Кристоф Зуманн

Дата рождения:
19.01.1976
Гражданство:
  Австрия
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 5 40
7.12.2013 Эстафета 4 -
8.12.2013 Гонка преследования 7 36
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2013 Эстафета 3 -
14.12.2013 Спринт 19 22
15.12.2013 Гонка преследования 24 17
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2014 Спринт 1 60
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2014 Эстафета 1 -
11.01.2014 Индивидуальная гонка 27 14
12.01.2014 Гонка преследования 8 34
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2014 Спринт 37 4
18.01.2014 Гонка преследования 29 12
19.01.2014 Эстафета 5 -
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 20
10.02.2014 Гонка преследования 12
13.02.2014 Индивидуальная гонка 24
18.02.2014 Масс-старт 27
22.02.2014 Эстафета 3 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.03.2014 Спринт 27 14
15.03.2014 Спринт 45 0
16.03.2014 Гонка преследования 11 30
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.03.2014 Спринт 21 20
22.03.2014 Гонка преследования 23 18
06 марта

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