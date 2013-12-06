Биатлон / Профиль спортсмена
Кристоф Зуманн
- Дата рождения:
- 19.01.1976
- Гражданство:
- Австрия
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|5
|40
|7.12.2013
|Эстафета
|4
|-
|8.12.2013
|Гонка преследования
|7
|36
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2013
|Эстафета
|3
|-
|14.12.2013
|Спринт
|19
|22
|15.12.2013
|Гонка преследования
|24
|17
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2014
|Спринт
|1
|60
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2014
|Эстафета
|1
|-
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|27
|14
|12.01.2014
|Гонка преследования
|8
|34
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2014
|Спринт
|37
|4
|18.01.2014
|Гонка преследования
|29
|12
|19.01.2014
|Эстафета
|5
|-
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|20
|10.02.2014
|Гонка преследования
|12
|13.02.2014
|Индивидуальная гонка
|24
|18.02.2014
|Масс-старт
|27
|22.02.2014
|Эстафета
|3
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.03.2014
|Спринт
|27
|14
|15.03.2014
|Спринт
|45
|0
|16.03.2014
|Гонка преследования
|11
|30
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.03.2014
|Спринт
|21
|20
|22.03.2014
|Гонка преследования
|23
|18