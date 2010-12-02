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Биатлон / Профиль спортсмена

Мирослав Кобус

Дата рождения:
15.06.1985
Гражданство:
  Польша
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 75 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 10 км 87 0
12.12.2010 Эстафета 4х7,5 км 12 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 90 0
18.12.2010 Спринт 10 км 54 0
Осрблье (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.02.2011 Индивидуальная гонка 20 км 28 13
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2011 Смешанная эстафета 17 -
5.03.2011 Спринт 10 км 97 0
8.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 66 0
11.03.2011 Эстафета 4х7,5 км 21 -
06 марта

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