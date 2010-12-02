Биатлон / Профиль спортсмена
Мирослав Кобус
- Дата рождения:
- 15.06.1985
- Гражданство:
- Польша
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|75
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 10 км
|87
|0
|12.12.2010
|Эстафета 4х7,5 км
|12
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|90
|0
|18.12.2010
|Спринт 10 км
|54
|0
|Осрблье (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.02.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|28
|13
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2011
|Смешанная эстафета
|17
|-
|5.03.2011
|Спринт 10 км
|97
|0
|8.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|66
|0
|11.03.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|21
|-