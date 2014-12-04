Биатлон / Профиль спортсмена
Софи Буайе
- Дата рождения:
- 18.12.1989
- Гражданство:
- Франция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.12.2014
|Индивидуальная гонка
|10
|31
|6.12.2014
|Спринт
|15
|26
|7.12.2014
|Гонка преследования
|26
|15
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2014
|Спринт
|38
|3
|14.12.2014
|Гонка преследования
|50
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2014
|Спринт
|32
|9
|20.12.2014
|Гонка преследования
|46
|0
|21.12.2014
|Масс-старт
|26
|10
|Душники-Здруй (Польша) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2015
|Спринт
|25
|16
|10.01.2015
|Спринт
|22
|19
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.01.2015
|Спринт
|25
|16
|17.01.2015
|Гонка преследования
|23
|18