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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
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Софи Буайе

Дата рождения:
18.12.1989
Гражданство:
  Франция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
4.12.2014 Индивидуальная гонка 10 31
6.12.2014 Спринт 15 26
7.12.2014 Гонка преследования 26 15
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2014 Спринт 38 3
14.12.2014 Гонка преследования 50 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2014 Спринт 32 9
20.12.2014 Гонка преследования 46 0
21.12.2014 Масс-старт 26 10
Душники-Здруй (Польша) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2015 Спринт 25 16
10.01.2015 Спринт 22 19
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.01.2015 Спринт 25 16
17.01.2015 Гонка преследования 23 18
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