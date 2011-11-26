Биатлон / Профиль спортсмена
Анна Мария Нильссон
- Дата рождения:
- 13.05.1983
- Гражданство:
- Швеция
|Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2011
|Спринт 7,5 км
|14
|27
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|2
|54
|3.12.2011
|Спринт 7,5 км
|32
|9
|4.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|50
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|20
|21
|10.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|29
|12
|11.12.2011
|Эстафета 4х6 км
|11
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|59
|0
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|27
|14
|18.12.2011
|Смешанная эстафета
|4
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|7
|-
|6.01.2012
|Спринт 7,5 км
|45
|0
|8.01.2012
|Масс-старт 12,5 км
|19
|22
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|17
|24
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|40
|1
|15.01.2012
|Гонка преследования 10 км
|41
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2012
|Спринт 7,5 км
|46
|0
|21.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|10
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 7,5 км
|55
|0
|4.02.2012
|Гонка преследования 10 км
|48
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2012
|Смешанная эстафета
|13
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.03.2012
|Смешанная эстафета
|4
|-
|3.03.2012
|Спринт 7,5 км
|13
|28
|4.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|10
|31
|7.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|56
|0
|10.03.2012
|Эстафета 4х6 км
|5
|-
|11.03.2012
|Масс-старт 12,5 км
|20
|21
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.03.2012
|Спринт 7,5 км
|36
|5
|17.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|43
|0