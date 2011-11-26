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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Анна Мария Нильссон

Анна Мария Нильссон

Дата рождения:
13.05.1983
Гражданство:
  Швеция
Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2011 Спринт 7,5 км 14 27
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 2 54
3.12.2011 Спринт 7,5 км 32 9
4.12.2011 Гонка преследования 10 км 50 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 20 21
10.12.2011 Гонка преследования 10 км 29 12
11.12.2011 Эстафета 4х6 км 11 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 59 0
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 27 14
18.12.2011 Смешанная эстафета 4 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2012 Эстафета 4х6 км 7 -
6.01.2012 Спринт 7,5 км 45 0
8.01.2012 Масс-старт 12,5 км 19 22
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 17 24
13.01.2012 Спринт 7,5 км 40 1
15.01.2012 Гонка преследования 10 км 41 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2012 Спринт 7,5 км 46 0
21.01.2012 Эстафета 4х6 км 10 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 7,5 км 55 0
4.02.2012 Гонка преследования 10 км 48 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2012 Смешанная эстафета 13 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
1.03.2012 Смешанная эстафета 4 -
3.03.2012 Спринт 7,5 км 13 28
4.03.2012 Гонка преследования 10 км 10 31
7.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 56 0
10.03.2012 Эстафета 4х6 км 5 -
11.03.2012 Масс-старт 12,5 км 20 21
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.03.2012 Спринт 7,5 км 36 5
17.03.2012 Гонка преследования 10 км 43 0
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