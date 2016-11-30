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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
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Мириам Гесснер

Дата рождения:
21.06.1990
Гражданство:
  Германия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2016 Индивидуальная гонка 82 0
3.12.2016 Спринт 37 4
4.12.2016 Гонка преследования 54 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2016 Спринт 10 31
10.12.2016 Гонка преследования 25 16
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2016 Спринт 59 0
17.12.2016 Гонка преследования 50 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2017 Спринт 26 15
7.01.2017 Гонка преследования 24 17
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2017 Спринт 53 0
15.01.2017 Гонка преследования 47 0
Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
25.01.2017 Индивидуальная гонка 29
27.01.2017 Спринт 22
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