Биатлон / Профиль спортсмена
Мириам Гесснер
- Дата рождения:
- 21.06.1990
- Гражданство:
- Германия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2016
|Индивидуальная гонка
|82
|0
|3.12.2016
|Спринт
|37
|4
|4.12.2016
|Гонка преследования
|54
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2016
|Спринт
|10
|31
|10.12.2016
|Гонка преследования
|25
|16
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2016
|Спринт
|59
|0
|17.12.2016
|Гонка преследования
|50
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2017
|Спринт
|26
|15
|7.01.2017
|Гонка преследования
|24
|17
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2017
|Спринт
|53
|0
|15.01.2017
|Гонка преследования
|47
|0
|Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.01.2017
|Индивидуальная гонка
|29
|27.01.2017
|Спринт
|22