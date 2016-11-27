Биатлон / Профиль спортсмена
Фанни Хорн
- Дата рождения:
- 8.03.1988
- Гражданство:
- Норвегия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2016
|Смешанная эстафета
|1
|-
|30.11.2016
|Индивидуальная гонка
|57
|0
|3.12.2016
|Спринт
|13
|28
|4.12.2016
|Гонка преследования
|36
|5
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2016
|Спринт
|32
|9
|10.12.2016
|Гонка преследования
|43
|0
|11.12.2016
|Эстафета
|5
|-
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2016
|Спринт
|9
|32
|17.12.2016
|Гонка преследования
|35
|6
|18.12.2016
|Масс-старт
|29
|4
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2017
|Спринт
|30
|11
|7.01.2017
|Гонка преследования
|16
|25
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2017
|Спринт
|90
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2017
|Индивидуальная гонка
|54
|0
|22.01.2017
|Эстафета
|11
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2017
|Спринт
|72
|0
|15.02.2017
|Индивидуальная гонка
|63
|0