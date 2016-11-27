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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
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Фанни Хорн

Дата рождения:
8.03.1988
Гражданство:
  Норвегия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2016 Смешанная эстафета 1 -
30.11.2016 Индивидуальная гонка 57 0
3.12.2016 Спринт 13 28
4.12.2016 Гонка преследования 36 5
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2016 Спринт 32 9
10.12.2016 Гонка преследования 43 0
11.12.2016 Эстафета 5 -
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2016 Спринт 9 32
17.12.2016 Гонка преследования 35 6
18.12.2016 Масс-старт 29 4
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2017 Спринт 30 11
7.01.2017 Гонка преследования 16 25
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2017 Спринт 90 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2017 Индивидуальная гонка 54 0
22.01.2017 Эстафета 11 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2017 Спринт 72 0
15.02.2017 Индивидуальная гонка 63 0
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