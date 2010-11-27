Биатлон / Профиль спортсмена
Мадара Лидума
- Дата рождения:
- 10.08.1982
- Гражданство:
- Латвия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 7,5 км
|9
|32
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|64
|0
|3.12.2010
|Спринт 7,5 км
|27
|14
|5.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|32
|9
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 7,5 км
|51
|0
|12.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|42
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|47
|0
|18.12.2010
|Спринт 7,5 км
|26
|15
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Спринт 7,5 км
|51
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|53
|0
|15.01.2011
|Спринт 7,5 км
|16
|25
|16.01.2011
|Гонка преследования 10 км
|24
|17
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2011
|Спринт 7,5 км
|39
|2
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2011
|Смешанная эстафета
|18
|-
|5.03.2011
|Спринт 7,5 км
|73
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2011
|Спринт 7,5 км
|41
|0
|19.03.2011
|Гонка преследования 10 км
|33
|8