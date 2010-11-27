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Биатлон / Профиль спортсмена
Мадара Лидума

Мадара Лидума

Дата рождения:
10.08.1982
Гражданство:
  Латвия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 7,5 км 9 32
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 64 0
3.12.2010 Спринт 7,5 км 27 14
5.12.2010 Гонка преследования 10 км 32 9
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 51 0
12.12.2010 Гонка преследования 10 км 42 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 47 0
18.12.2010 Спринт 7,5 км 26 15
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Спринт 7,5 км 51 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 53 0
15.01.2011 Спринт 7,5 км 16 25
16.01.2011 Гонка преследования 10 км 24 17
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 39 2
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2011 Смешанная эстафета 18 -
5.03.2011 Спринт 7,5 км 73 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2011 Спринт 7,5 км 41 0
19.03.2011 Гонка преследования 10 км 33 8
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