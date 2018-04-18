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Ведущие «Матч ТВ» снялись для журнала Playboy (фото)
Четыре ведущих канала «Матч ТВ» были выбраны для съемок на обложку летнего номера Playboy.
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Четыре ведущих канала «Матч ТВ» были выбраны для съемок на обложку летнего номера Playboy.
В фотосессии участвовали Наталья Кларк, Мария Басс, Мария Макарова и Софья Тартакова.
«Мой жених Степа разрешил мне раздеться. Пока мы молоденькие — почему бы не попробовать себя в роли зайчика?» — рассказала Тартакова.
Номер журнала Playboy выйдет во время чемпионата мира в России.