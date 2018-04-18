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12:10 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Ведущие «Матч ТВ» снялись для журнала Playboy (фото)

Четыре ведущих канала «Матч ТВ» были выбраны для съемок на обложку летнего номера Playboy.

В фотосессии участвовали Наталья Кларк, Мария Басс, Мария Макарова и Софья Тартакова.

«Мой жених Степа разрешил мне раздеться. Пока мы молоденькие — почему бы не попробовать себя в роли зайчика?» — рассказала Тартакова.

Номер журнала Playboy выйдет во время чемпионата мира в России.

Источник: Матч ТВ
Источник: Матч ТВ
Источник: Матч ТВ
Источник: Матч ТВ
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