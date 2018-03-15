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16:08 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Ковальчук продаст «олимпийскую» машину и отдаст деньги на благотворительность

Ковальчук жертвует на благотворительность.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий Илья Ковальчук делает добрый поступок.

Хоккеист объявил, что продает машину, которую ему подарили за победу на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. А деньги Ковальчук хочет пожертвовать на детский дом, или больному ребенку на дорогую операцию. Еще он продает майку, в которой играл в Пхенчхане. Призывает делать добрые дела вместе.

Об этом объявлено в видео известного блогера Амирана Сардарова.

Все российские золотые медалисты зимней Олимпиады получили в подарок от государства по «БМВ».

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