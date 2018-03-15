Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Ковальчук продаст «олимпийскую» машину и отдаст деньги на благотворительность
Ковальчук жертвует на благотворительность.
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Ковальчук жертвует на благотворительность.
Нападающий Илья Ковальчук делает добрый поступок.
Хоккеист объявил, что продает машину, которую ему подарили за победу на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. А деньги Ковальчук хочет пожертвовать на детский дом, или больному ребенку на дорогую операцию. Еще он продает майку, в которой играл в Пхенчхане. Призывает делать добрые дела вместе.
Об этом объявлено в видео известного блогера Амирана Сардарова.
Все российские золотые медалисты зимней Олимпиады получили в подарок от государства по «БМВ».