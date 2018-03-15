Ковальчук продаст «олимпийскую» машину и отдаст деньги на благотворительность

Нападающий Илья Ковальчук делает добрый поступок.



Хоккеист объявил, что продает машину, которую ему подарили за победу на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. А деньги Ковальчук хочет пожертвовать на детский дом, или больному ребенку на дорогую операцию. Еще он продает майку, в которой играл в Пхенчхане. Призывает делать добрые дела вместе.