По итогам Матча Звезд КХЛ будет вручен трофей «Бесценной лиги»

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году Mastercard совместно с Континентальной Хоккейной Лигой создали «Бесценную Лигу» — первую традицию в истории КХЛ, которая оценила вклад в игру болельщиков.

Участники конкурса "Эффектный буллит" Никита Гусев (СКА) и Юлиус Гудачек ("Северсталь"). Последний защищал ворота, сидя на них верхом. | Источник: РИА "Новости"

Уже второй год эта традиция дарит поклонникам хоккея такие эмоции и моменты, которые болельщик не может получить в обычной жизни: встречи с «легендами» хоккея и сегодняшними игроками, возможность получить билеты на матч или выиграть приз с автографом хоккеиста. Сегодня уже более 200 000 поклонников хоккея, постоянно участвуют в акции и поддерживают игроков любимых клубов.

Для Ильи Ковальчука (СКА), мастер-шоу - прекрасная возможность продемонстрировать класс. Ну и, конечно же, подурачиться, и сделать, например, селфи. | Источник: РИА "Новости"

В эти дни мы все станем свидетелями настоящего единения хоккеистов и болельщиков и сможем разделить с ними радость от получения главной награды — «Бесценного Трофея». В рамках «Недели Звёзд КХЛ 2018», проходящей в Астане Mastercard и КХЛ подготовили особенные сюрпризы для участников. Уже второй год подряд претендовать на главную награду могут все болельщики Мастер-Шоу и Матча Звезд КХЛ. Трофей символизирует единство болельщиков и игроков. Две части награды разделяются в момент вручения, и каждый получает свою половину общего Трофея.

Павел Падакин (ХК "Сочи") во время мастер-шоу предстал в образе Супермена. | Источник: РИА "Новости"