По итогам Матча Звезд КХЛ будет вручен трофей «Бесценной лиги»
Для России хоккей — это особенная история.
Для России хоккей — это особенная история.
В прошлом году Mastercard совместно с Континентальной Хоккейной Лигой создали «Бесценную Лигу» — первую традицию в истории КХЛ, которая оценила вклад в игру болельщиков.
Уже второй год эта традиция дарит поклонникам хоккея такие эмоции и моменты, которые болельщик не может получить в обычной жизни: встречи с «легендами» хоккея и сегодняшними игроками, возможность получить билеты на матч или выиграть приз с автографом хоккеиста. Сегодня уже более 200 000 поклонников хоккея, постоянно участвуют в акции и поддерживают игроков любимых клубов.
В эти дни мы все станем свидетелями настоящего единения хоккеистов и болельщиков и сможем разделить с ними радость от получения главной награды — «Бесценного Трофея». В рамках «Недели Звёзд КХЛ 2018», проходящей в Астане Mastercard и КХЛ подготовили особенные сюрпризы для участников. Уже второй год подряд претендовать на главную награду могут все болельщики
На протяжении двух дней, здесь на Арене, болельщики записывают видео обращения и оставляют слова поддержки хоккеистам любимых клубов. Автор лучшего пожелания, по мнению жюри, получит статус Бесценного Болельщика Матча Звезд КХЛ и разделит награду с Бесценным Игроком Матча Звезд КХЛ станет хоккеист, собравший наибольшее количество пожеланий болельщиков.