Бейсбольный болельщик сделал неожиданное предложение своей девушке

Рафаэль Кабрера переоделся в кэтчера «Майами» и подождал пока его девушка Марлин Санчес совершит первый церемониальный бросок в игре с «Доджерс».



После этого Кабрера неожиданно подошел к ней и сделал предложение. Марлин Санчес ответила согласием.