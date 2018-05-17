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14:56 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бейсбольный болельщик сделал неожиданное предложение своей девушке

«Майами Марлинс», клуб из МЛБ, согласились поучаствовать в сюрпризе для девушки одного из болельщиков команды.

Рафаэль Кабрера переоделся в кэтчера «Майами» и подождал пока его девушка Марлин Санчес совершит первый церемониальный бросок в игре с «Доджерс».

После этого Кабрера неожиданно подошел к ней и сделал предложение. Марлин Санчес ответила согласием.

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