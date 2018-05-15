Главный тренер «Кливленда» прыгнет в озеро Эри из-за поражений во всех матчах сезона

Сезон-2016 «Кливленд» закончил с результатом 1 победа и 15 поражений. Джексон пообещал, что прыгнет в озеро Эри, если команда не улучшит свой результат. В итоге в сезоне-2017 «Браунс» и вовсе проиграли все 16 матчей.



Тренер рассказал, что вместе с ним в Эри собираются прыгнуть многие сотрудники и игроки «Кливленда». Джексон добавил, что заплатит 100 долларов за каждого прыгнувшего с ним в озеро.



Деньги будут отправлены на борьбу с торговлей людьми в Северном Огайо. Штат Огайо занимает 4-е место в США по торговле людьми. Джексон хочет собрать сумму в 15 тысяч долларов.



«Мы работает над тем, чтобы сезон-2018 был гораздо лучше для “Кливленда”. Надеюсь, что прыгнув в озеро, мы очистимся от всех этих поражений за два последних года. Следите за нашими видео после 1 июня», — сообщил Джексон.