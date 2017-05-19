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https://sport.mail.ru/news/formula1/29774663/
19 мая 2017, 12:54 | Авто/мото: Формула-1

Фотограф снял гонки «Формулы-1» на 104-летнюю камеру

Джошуа Пол из Lollipop Magazine использует камеру Graflex 4×5 1913 года при съемке гонок «Формула-1».

Камера Пола выделяется на фоне привычной фототехники, которую используют репортеры во время заездов.

Снимать такой камерой Джошуа начал в 2013 году. А вдохновили его на это кадры, увиденные в 1969 году, на которых была изображена гонка Indy 500.

За одну гонку Пол делает не более двух десятков снимков.

И вот что у него получается.
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