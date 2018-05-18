Компьютер UBS предсказал победу Германии на ЧМ-2018

По расчетам компьютера больше всего шансов на победу у сборной Германии — 24%. Второе место в этом рейтинге фаворитов у Бразилии (19,8%), третье — у Испании — 16,1%, четвертое — у Англии (8,5%).



Расчеты UBS не всегда отличаются точностью. На ЧМ-2014 компьютер банка считал фаворитом сборную Бразилии, которая в итоге проиграла немцам 1:7 в полуфинале.



Отметим, что UBS в своих расчетах использовал и сборную Италии, хотя она не пробилась в финальную часть ЧМ-2018.