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14:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Компьютер UBS предсказал победу Германии на ЧМ-2018

Аналитики швейцарского банка UBS провели 10 тысяч симуляций матчей чемпионата мира в России.

Источник: Reuters

По расчетам компьютера больше всего шансов на победу у сборной Германии — 24%. Второе место в этом рейтинге фаворитов у Бразилии (19,8%), третье — у Испании — 16,1%, четвертое — у Англии (8,5%).

Расчеты UBS не всегда отличаются точностью. На ЧМ-2014 компьютер банка считал фаворитом сборную Бразилии, которая в итоге проиграла немцам 1:7 в полуфинале.

Отметим, что UBS в своих расчетах использовал и сборную Италии, хотя она не пробилась в финальную часть ЧМ-2018.

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