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17:49 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Данила Козловский: Хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира

Режиссер и актер Данила Козловский рассказал, за кого будет переживать на чемпионате мира в России.

Источник: Reuters

«В футболе я болею за личности. Вот, допустим, Лионель Месси. Для него этот чемпионат, наверное, будет последним. Или, скажем, Криштиану Роналду. Это грандиозные игроки. Странно, что у такого футболиста, как Месси, нет победы на чемпионате мира. Мне хочется, чтобы он стал чемпионом мира, несмотря на то, что я буду болеть за сборную России.

Верю в наших ребят. Я убежден, что они смогут удивить не только самих себя, но и всю нашу страну. Боюсь сглазить, говоря о прогнозах. Все у нас будет в этом смысле хорошо. Убежден, что у нас будет повод для гордости", — сказал Козловский в эфире «Матч ТВ».

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