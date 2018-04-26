Данила Козловский: Хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира

«В футболе я болею за личности. Вот, допустим, Лионель Месси. Для него этот чемпионат, наверное, будет последним. Или, скажем, Криштиану Роналду. Это грандиозные игроки. Странно, что у такого футболиста, как Месси, нет победы на чемпионате мира. Мне хочется, чтобы он стал чемпионом мира, несмотря на то, что я буду болеть за сборную России.