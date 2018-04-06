Козловский рассказал, за кого он болеет в российской премьер-лиге
Российский актер и режиссер Данила Козловский рассказал, за кого болеет в футболе.
Российский актер и режиссер Данила Козловский рассказал, за кого болеет в футболе.
«Я с детства слежу за футболом. Первый матч, который осознанно посмотрел — финал Лиги чемпионов-1996. “Ювентус” — “Аякс”. Играл Джанлука Виалли, а мне казалось, что он пьяный. Так пофигистически стоял на поле. А потом,
Один мой товарищ был за них. Я спросил: “А что это такое?”. Он постарше лет на пять, объяснил: “Ну ты что! “Челси” — это не для всех, это аристократия”. И мне так понравилось звучание.
На “Стэмфорд Бридж” иногда я сижу прямо за Конте. Позади технической зоны с игроками, рядом — семья тренера. Но это не я крутой. Просто друзья из клуба делают такие места.
По словам актера, в России он болеет за «Краснодар».
19 апреля в прокат выйдет футбольный фильм «Тренер», где Козловский выступил и как режиссер, и как актер.