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19:03 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Козловский рассказал, за кого он болеет в российской премьер-лиге

Российский актер и режиссер Данила Козловский рассказал, за кого болеет в футболе.

Источник: РИА "Новости"

«Я с детства слежу за футболом. Первый матч, который осознанно посмотрел — финал Лиги чемпионов-1996. “Ювентус” — “Аякс”. Играл Джанлука Виалли, а мне казалось, что он пьяный. Так пофигистически стоял на поле. А потом, по-моему, забил пару голов. Тогда как раз все болели за “Юве”, “Аякс”, “Барселону”, “Фейеноорд” и “Ньюкасл”. Я носил какую-то паленую футболку “Милана” с вьетнамского рынка. Но болеть начал за “Челси”.

Один мой товарищ был за них. Я спросил: “А что это такое?”. Он постарше лет на пять, объяснил: “Ну ты что! “Челси” — это не для всех, это аристократия”. И мне так понравилось звучание. Какое-то девичье имя, красивое. Потом он показал майку синего цвета. Затем я понял, что там играют мои любимые на тот момент игроки — Виалли и Дзола. Я до сих пор болею за “Челси”. Сейчас снимаюсь в Ирландии. Как только выходной и домашний матч, за час прилетаю в Лондон и иду на стадион.

На “Стэмфорд Бридж” иногда я сижу прямо за Конте. Позади технической зоны с игроками, рядом — семья тренера. Но это не я крутой. Просто друзья из клуба делают такие места. Как-то повели в раздевалку. До последнего не хотел туда заходить. Все-таки это не совсем правильно, я не сотрудник, и это личное пространство клуба. Но “Челси” выиграл у “Эвертона”, парни были в отличном настроении. Мы пообщались с некоторыми игроками, с Антонио Конте. Такие сильные пацанские эмоции», — рассказал Козловский в интервью Sports.ru.

По словам актера, в России он болеет за «Краснодар».

19 апреля в прокат выйдет футбольный фильм «Тренер», где Козловский выступил и как режиссер, и как актер.

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