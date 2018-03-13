Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дружественный «удар в спину»: как Казахстан «подставил» РФ
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Почему все новорожденные выглядят так непривлекательно
«Просил снять колготки»: журналистка о домогательствах Говорухина
Юлия Барановская станцевала в шелковом балахоне за 55 тысяч
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
12.03
Вердер3
Кельн1
Футбол. Зарубежный
12.03
Алавес1
Бетис3
Футбол. Зарубежный
12.03
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
14.03
ПСЖ
Анже
Все события
Новая жертва: в Британии был отравлен зять олигарха Березовского
Стали известны подробности смерти Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на ПИ
Медведева ушла. На время или навсегда?
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Юлия Барановская станцевала в шелковом балахоне за 55 тысяч
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
16:29 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

На трибуне «Факела» появился баян (видео)

Болельщики воронежского клуба оригинальны.

Уже несколько раз на трибуне ультрас «Факела» появляется баян.

Под игру этого инструмента фанаты поют песни, выкрикивают заряды и поддерживают свою команду на матчах чемпионата.

Ход воронежских болельщиков довольно самобытен. Раньше такого в российском футболе вроде как замечено не было.

Полюбоваться всем этим можно на видео:

Во время загрузки произошла ошибка.
Факел
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на ПИ
Медведева ушла. На время или навсегда?
«Реал» готов продлить контракт с Роналду в конце сезона
А если Англия бойкотирует ЧМ-2018? Что ей за это будет
Украина решила бойкотировать биатлонный Кубок мира в Тюмени
РФПЛ: Слова Манчини в адрес болельщиков — дело комитета по этике
Губерниев против Цветкова. Кто прав в финишном споре?
Новости
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь