На трибуне «Факела» появился баян (видео)

Уже несколько раз на трибуне ультрас «Факела» появляется баян.



Под игру этого инструмента фанаты поют песни, выкрикивают заряды и поддерживают свою команду на матчах чемпионата.



Ход воронежских болельщиков довольно самобытен. Раньше такого в российском футболе вроде как замечено не было.



Полюбоваться всем этим можно на видео: