Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
На трибуне «Факела» появился баян (видео)
Болельщики воронежского клуба оригинальны.
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Болельщики воронежского клуба оригинальны.
Уже несколько раз на трибуне ультрас «Факела» появляется баян.
Под игру этого инструмента фанаты поют песни, выкрикивают заряды и поддерживают свою команду на матчах чемпионата.
Ход воронежских болельщиков довольно самобытен. Раньше такого в российском футболе вроде как замечено не было.
Полюбоваться всем этим можно на видео: