Тренер «Сельты» выгнал самого дорогого игрока команды с тренировки

Источник: AFP 2018

2 мая главный тренер «Сельты» Хуан Карлос Унсуэ отправил игрока с тренировки домой. Сегодня 20-летний турок даже не приезжал на занятие команды.

«Сельта» приобрела Мора прошлым летом за рекордные для клуба 14 млн евро.

У игрока были проблемы с дисциплиной, его уже отстраняли от тренировок с командой. Перед игрой с «Севильей» 7 апреля Мор опоздал на тренировку.