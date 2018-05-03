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Тренер «Сельты» выгнал самого дорогого игрока команды с тренировки
Форвард «Сельты» Эмре Мор, видимо, уже не сыграет за свою команду в этом сезоне.
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Форвард «Сельты» Эмре Мор, видимо, уже не сыграет за свою команду в этом сезоне.
2 мая главный тренер «Сельты» Хуан Карлос Унсуэ отправил игрока с тренировки домой. Сегодня 20-летний турок даже не приезжал на занятие команды.
«Сельта» приобрела Мора прошлым летом за рекордные для клуба 14 млн евро.
У игрока были проблемы с дисциплиной, его уже отстраняли от тренировок с командой. Перед игрой с «Севильей» 7 апреля Мор опоздал на тренировку.
После этого форвард извинился и стал снова попадать в заявку на матчи и выходить в них на замену. Вчерашнее наказание стало для Мора вторым за месяц.