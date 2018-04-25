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Автогол защитника «Йовила» признан лучшим голом выходных
Английская футбольная лига назвала гол защитника «Йовила» Тома Джеймса в свои ворота лучшим голом выходных в 3-м дивизионе.
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Английская футбольная лига назвала гол защитника «Йовила» Тома Джеймса в свои ворота лучшим голом выходных в 3-м дивизионе.
«Извини, Том Джеймс, но этот удар с левой ноги нельзя игнорировать», — объяснила лига свое решение.
«Йовил» проиграл в этом матче «Ноттс Каунти» 1:4.