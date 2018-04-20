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18:27 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бывшие и нынешние игроки «Арсенала» выразили уважение Венгеру за работу в клубе

После новости о том, что Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала», бывшие и действующие игроки команды обратились к нему в соцсетях.

Источник: Reuters

«Вау. Не ожидал, что это когда-нибудь случится, но это говорит о благородстве и достоинстве человека. Я никогда не забуду его наставления и поддержку. Он верил в меня с первого дня и я многим обязан ему. Венгер был мне как отец, он всегда подталкивал меня стать лучше. Арсен, вы заслуживаете полного уважения и счастья», — написал экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас.

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Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи также нашел теплые слова для Венгера.

«Играть за вас и выигрывать трофеи было честью для меня. Вы сильно повлияли на меня как на футболиста, так и на человека. Я повзрослел за это время. Очень рад видеть, как все выражают свою благодарность и уважение, вы с лихвой это заслужили. Спасибо, босс».

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«Благодарю человека, который дал мне шанс играть в 16 лет, поверил в меня. Всегда джентльмен, он был мне как отец в тяжелые периоды в моей карьере. Он всегда верил в меня — даже тогда, когда большинство людей не верило. Спасибо за все, босс! Теперь дело за нами…» — написал полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер.

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Экс-форвард «Арсенала» Нванкво Кану вспомнил, как ему игралось в команде Венгера.

«После Арсена тренировать “Арсенал” будет нелегко любому. Игра за “Арсенал” под руководством Венгера — это один из лучших периодов в моей карьере: 2 победы в чемпионате, 2 в Кубке, Непобедимые. Я играл с одними из лучших футболистов. “Арсенал” повлиял на миллионы болельщиков в Африке, которые стали поддерживать этот клуб».

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