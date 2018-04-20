Бывшие и нынешние игроки «Арсенала» выразили уважение Венгеру за работу в клубе
После новости о том, что Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала», бывшие и действующие игроки команды обратились к нему в соцсетях.
После новости о том, что Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала», бывшие и действующие игроки команды обратились к нему в соцсетях.
«Вау. Не ожидал, что это
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи также нашел теплые слова для Венгера.
«Играть за вас и выигрывать трофеи было честью для меня. Вы сильно повлияли на меня как на футболиста, так и на человека. Я повзрослел за это время. Очень рад видеть, как все выражают свою благодарность и уважение, вы с лихвой это заслужили. Спасибо, босс».
«Благодарю человека, который дал мне шанс играть в 16 лет, поверил в меня. Всегда джентльмен, он был мне как отец в тяжелые периоды в моей карьере. Он всегда верил в меня — даже тогда, когда большинство людей не верило. Спасибо за все, босс! Теперь дело за нами…» — написал полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер.
«После Арсена тренировать “Арсенал” будет нелегко любому. Игра за “Арсенал” под руководством Венгера — это один из лучших периодов в моей карьере: 2 победы в чемпионате, 2 в Кубке, Непобедимые. Я играл с одними из лучших футболистов. “Арсенал” повлиял на миллионы болельщиков в Африке, которые стали поддерживать этот клуб».