Бывшие и нынешние игроки «Арсенала» выразили уважение Венгеру за работу в клубе

Источник: Reuters

«Вау. Не ожидал, что это когда-нибудь случится, но это говорит о благородстве и достоинстве человека. Я никогда не забуду его наставления и поддержку. Он верил в меня с первого дня и я многим обязан ему. Венгер был мне как отец, он всегда подталкивал меня стать лучше. Арсен, вы заслуживаете полного уважения и счастья», — написал экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bhyb6xEFYEz/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bhyb6xEFYEz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-20T09:58:14+00:00">20 Апр 2018 в 2:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи также нашел теплые слова для Венгера.



«Играть за вас и выигрывать трофеи было честью для меня. Вы сильно повлияли на меня как на футболиста, так и на человека. Я повзрослел за это время. Очень рад видеть, как все выражают свою благодарность и уважение, вы с лихвой это заслужили. Спасибо, босс».

«Благодарю человека, который дал мне шанс играть в 16 лет, поверил в меня. Всегда джентльмен, он был мне как отец в тяжелые периоды в моей карьере. Он всегда верил в меня — даже тогда, когда большинство людей не верило. Спасибо за все, босс! Теперь дело за нами…» — написал полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер.