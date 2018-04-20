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Венгер потратил на покупку игроков «Арсенала» более 700 млн фунтов
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сегодня объявил, что покинет клуб в конце этого сезона.
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сегодня объявил, что покинет клуб в конце этого сезона.
Француз работает в «Арсенале» с 1996 года. За это время он приобрел игроков для клуба на сумму, превышающую 700 млн фунтов.
Интересно, что Хосеп Гвардиола с июня 2016 года потратил в «Манчестер Сити» 450 млн фунтов.
Самой дорогой покупкой Венгера стал форвард
С «Арсеналом» Венгер трижды выиграл чемпионат Англии и 7 раз — Кубок Англии.