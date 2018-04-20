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18:08 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Венгер потратил на покупку игроков «Арсенала» более 700 млн фунтов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сегодня объявил, что покинет клуб в конце этого сезона.

Источник: Reuters

Француз работает в «Арсенале» с 1996 года. За это время он приобрел игроков для клуба на сумму, превышающую 700 млн фунтов.

Интересно, что Хосеп Гвардиола с июня 2016 года потратил в «Манчестер Сити» 450 млн фунтов.

Самой дорогой покупкой Венгера стал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. В январе 2018-го дортмундская «Боруссия» получила за него 56 млн фунтов. Это на 10 млн больше, чем заплатили прошлым летом за еще одного нападающего Александра Ляказетта.

С «Арсеналом» Венгер трижды выиграл чемпионат Англии и 7 раз — Кубок Англии.

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