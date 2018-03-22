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16:05 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

СМИ: Усманов может купить «Милан»

Появляются все новые и новые желающие приобрести клуб.

Источник: РИА "Новости"

Журналисты говорят, что уже скоро у «Милана» может появиться новый хозяин.

Легендарный клуб заинтересовал российского миллиардера Алишера Усманова, об этом сообщает итальянский портал calciomercato. Предприниматель сейчас уже владеет акциями лондонского «Арсенала».

Сегодняшние владельцы миланского клуба имеют много долгов, и что будет в ближайшее время пока не совсем понятно. Они должны погасить долги до октября.

По другим слухам Усманов интересуется еще «Севильей».

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