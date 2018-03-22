В Лондоне болельщикам пожизненно запретили ходить на футбол

Руководители «Вест Хэма» навсегда запретили пятерым болельщикам ходить на стадион.



Имена этих фанатов пока что в прессе не оглашают.



Но известно, что это наказание для болельщиков за поведение на одном из прошлых матчей команды, когда во время игры они выбегали на поле и чуть не сорвали все. Тогда фанат вырвал угловой флажок. А еще одного болельщика тогда повалил на землю капитан «Вест Хэма» Марк Нобл. Он сказал, что просто защищался.



Клуб в целом могут не только оштрафовать на деньги, но и заставить играть без зрителей на стадионе до конца этого сезона.