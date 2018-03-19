Российская теннисистка поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA
Погба снова поменял прическу
Теперь покрасился в синий цвет.
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Французский грок «Манчестер Юнайтед» сделал уже очередную эпатажную прическу.
Наверное, это к матчам сборной Франции с Россией и Колумбией.
Прическами Погба удивляет уже много лет, вот лишь немногие из стрижек, которые французский футболист делал в последне время:
А вот с игрой в этом году не очень.
Француз уже практически потерял место в составе «МЮ». Его критикуют болельщики и бывшие игроки команды. Например, Рой Кин, который назвал Погба проблемой для команды.