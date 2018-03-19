Болельщики «Галатасарая» чуть не разнесли квартиру (видео)

И все из-за того, что их любимый «Галатасарай» не смог забить на последних минутах «Фенербахче» в стамбульском дерби. Команды сыграли в ничью.



Видео уже набрало больше 600 тысяч просмотров.



На нем болельщики кричат от злости, бегают по комнате, хватают мебель и швыряют её об стены. Они чуть не разбили даже телевизор.



Турки в футболе давно известны своим горячим нравом. Особенно это касается как раз стамбульских дерби между «Галатасараем», «Фенербахче» и «Бешикташем».