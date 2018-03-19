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16:19 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщики «Галатасарая» чуть не разнесли квартиру (видео)

Турки снова отличились.

В интернете расходится видео с турецкими болельщиками, которые бесятся и сходят с ума от неудачи своей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

И все из-за того, что их любимый «Галатасарай» не смог забить на последних минутах «Фенербахче» в стамбульском дерби. Команды сыграли в ничью.

Видео уже набрало больше 600 тысяч просмотров.

На нем болельщики кричат от злости, бегают по комнате, хватают мебель и швыряют её об стены. Они чуть не разбили даже телевизор.

Турки в футболе давно известны своим горячим нравом. Особенно это касается как раз стамбульских дерби между «Галатасараем», «Фенербахче» и «Бешикташем».

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