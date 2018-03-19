Российская теннисистка поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA
Болельщики «Галатасарая» чуть не разнесли квартиру (видео)
Турки снова отличились.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Турки снова отличились.
В интернете расходится видео с турецкими болельщиками, которые бесятся и сходят с ума от неудачи своей команды.
И все
Видео уже набрало больше 600 тысяч просмотров.
На нем болельщики кричат от злости, бегают по комнате, хватают мебель и швыряют её об стены. Они чуть не разбили даже телевизор.
Турки в футболе давно известны своим горячим нравом. Особенно это касается как раз стамбульских дерби между «Галатасараем», «Фенербахче» и «Бешикташем».