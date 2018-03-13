Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Президент ПАОКа извинился за свою выходку
Иван Саввиди молчал сутки.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Иван Саввиди молчал сутки.
Президент ПАОКа
Но тут же Саввиди сказал, что его поведение спровоцировала ситуация в греческом футболе.
Он говорит, что хотел только защитить всех от провокаций, когда в конце матча болельщики выбежали на поле. И все это вообще было
Саввиди уверяет, что нападать ни на кого не собирался. Ни на судей, ни на футболистов команды соперника. И будет бороться дальше за честное судейство и за победу в футбольном чемпионате.