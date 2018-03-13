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18:56 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Президент ПАОКа извинился за свою выходку

Иван Саввиди молчал сутки.

Источник: AP 2018

Президент ПАОКа наконец-то извинился за то, что во время игры выбежал на поле с пистолетом.

Но тут же Саввиди сказал, что его поведение спровоцировала ситуация в греческом футболе.

Он говорит, что хотел только защитить всех от провокаций, когда в конце матча болельщики выбежали на поле. И все это вообще было из-за неправильного судейского решения.

Саввиди уверяет, что нападать ни на кого не собирался. Ни на судей, ни на футболистов команды соперника. И будет бороться дальше за честное судейство и за победу в футбольном чемпионате.

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