Президент ПАОКа извинился за свою выходку

Президент ПАОКа наконец-то извинился за то, что во время игры выбежал на поле с пистолетом.



Но тут же Саввиди сказал, что его поведение спровоцировала ситуация в греческом футболе.



Он говорит, что хотел только защитить всех от провокаций, когда в конце матча болельщики выбежали на поле. И все это вообще было из-за неправильного судейского решения.



Саввиди уверяет, что нападать ни на кого не собирался. Ни на судей, ни на футболистов команды соперника. И будет бороться дальше за честное судейство и за победу в футбольном чемпионате.