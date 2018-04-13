Президент «Ромы» извинился за купание в фонтане

10 апреля римский клуб одержал историческую победу, обыграв «Барселону» 3:0 и выйдя в полуфинал Лиги чемпионов. В тот же вечер 60-летний Палотта окунулся в фонтан на Пьяцца дель Пополо. На следующий день американский бизнесмен заплатил штраф в 450 евро и извинился перед мэром города Виргилией Раджи. Вдобавок Палотта перечислил 230 тысяч евро на реставрацию фонтана Пантеона.

«Я даже ни секунды не думал, что зря это сделал. Я знаю, что меня иногда заносит, это пошло еще с колледжа, так что меня это не смущает.



Я подумал, почему не дать старт такой инициативе, как “Почини фонтан”? Если ты прыгнул в один фонтан, то отдай деньги на ремонт другого», — сказал Паллотта.