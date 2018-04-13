Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
Что будет, если «закончились права»
Алтайский школьник открыл уникальную звезду
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Тосно
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Бетис
Футбол. Еврокубки
12.04
Зальцбург4
Лацио1
Футбол. Еврокубки
12.04
Спортинг1
Атлетико0
Все события
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в плей-офф
Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Уральские врачи спасли малыша весом 500 граммов
В Китае арестовали россиянина за прыжок с небоскреба (фото)
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
28СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
13:11 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Президент «Ромы» извинился за купание в фонтане

Президент «Ромы» Джеймс Палотта заплатил штраф и извинился перед мэром Рима за то, что искупался в фонтане после матча с «Барселоной».

10 апреля римский клуб одержал историческую победу, обыграв «Барселону» 3:0 и выйдя в полуфинал Лиги чемпионов. В тот же вечер 60-летний Палотта окунулся в фонтан на Пьяцца дель Пополо.

На следующий день американский бизнесмен заплатил штраф в 450 евро и извинился перед мэром города Виргилией Раджи. Вдобавок Палотта перечислил 230 тысяч евро на реставрацию фонтана Пантеона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я даже ни секунды не думал, что зря это сделал. Я знаю, что меня иногда заносит, это пошло еще с колледжа, так что меня это не смущает.

Я подумал, почему не дать старт такой инициативе, как “Почини фонтан”? Если ты прыгнул в один фонтан, то отдай деньги на ремонт другого», — сказал Паллотта.

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто!
Зеппельт заявил о новом витке допинг-скандала в России
Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в плей-офф
Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы
«Коламбус» победил «Вашингтон» благодаря шайбе Панарина
«Арсенал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы
Михаил Прохоров продал 49% акций клуба НБА «Бруклин»
Новости
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram Пользователи Telegram пожаловались на некорректную работу мессенджера.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь