Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Перед матчем «Лион» — ЦСКА фанаты устроили беспорядки
На футболе снова неспокойно.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На футболе снова неспокойно.
Перед матчем между «Лионом» и ЦСКА возле стадиона случились столкновения между полицией и болельщиками, которые уже становятся чуть ли не привычными.
В ход снова пошла пиротехника и слезоточивый газ. Говорят, что в этом участвовали чуть больше сотни фанатов. 8 полицейских пострадали.
В отдельных французских изданиях пишут, что все случилось
Но россияне говорят, что их вообще вели к стадиону в полицейском сопровождении.