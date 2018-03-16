Перед матчем «Лион» — ЦСКА фанаты устроили беспорядки

Перед матчем между «Лионом» и ЦСКА возле стадиона случились столкновения между полицией и болельщиками, которые уже становятся чуть ли не привычными.



В ход снова пошла пиротехника и слезоточивый газ. Говорят, что в этом участвовали чуть больше сотни фанатов. 8 полицейских пострадали.