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15:58 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Рибери пошлепал Видаля по голове (видео)

Мюнхенцы в прекрасном настроении.

В сети появилось видео из самолета «Баварии».

Франк Рибери подкрадывается сзади к Артуро Видалю и слегка бьет того ладонью по блестящей выбритой голове.

Видаль заметил, что их снимают на камеру и по крайней мере сделал вид, что не разозлился и оценил шутку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команда сегодня сыграет в Стамбуле с «Бешикташем» ответный матч 1/8 финала. Видно, что настроение в «Баварии» прекрасное. Это не удивительно, ведь в первой игре команда уверенно выиграла 5:0.

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