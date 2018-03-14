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Рибери пошлепал Видаля по голове (видео)
Мюнхенцы в прекрасном настроении.
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Мюнхенцы в прекрасном настроении.
В сети появилось видео из самолета «Баварии».
Франк Рибери подкрадывается сзади к Артуро Видалю и слегка бьет того ладонью по блестящей выбритой голове.
Видаль заметил, что их снимают на камеру и по крайней мере сделал вид, что не разозлился и оценил шутку.
Команда сегодня сыграет в Стамбуле с «Бешикташем» ответный матч 1/8 финала. Видно, что настроение в «Баварии» прекрасное. Это не удивительно, ведь в первой игре команда уверенно выиграла 5:0.