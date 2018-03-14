Рибери пошлепал Видаля по голове (видео)

В сети появилось видео из самолета «Баварии».



Франк Рибери подкрадывается сзади к Артуро Видалю и слегка бьет того ладонью по блестящей выбритой голове.



Видаль заметил, что их снимают на камеру и по крайней мере сделал вид, что не разозлился и оценил шутку.