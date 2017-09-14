Клифф-дайвинг в Боснии: прыжок со Старого моста

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Этапы основанной в 2009 году серии стали первыми в истории соревнованиями, в ходе которых спортсмены совершают прыжки в воду с головокружительной высоты в самых живописных местах планеты.

В мировой серии Red Bull Cliff Diving 2017 года позади уже четыре этапа — и четыре разных победителя. Главные претенденты на победу в Мостаре это британцы Блейк Олдридж и Гэри Хант, мексиканец Джонатан Паредес, а также американцы Дэвид Колтури и Энди Джонс. Пятерку фаворитов разделяют всего 70 очков, и это придаёт предстоящему этапу особую интригу.

У женщин, чьи соревнования были добавлены в программу мировой серии в 2014 году, уже определился единоличный лидер — на предыдущем этапе в Техасе австралийка Рианна Иффланд одержала третью победу в сезоне и опережает свою ближайшую преследовательницу Адриану Хименес на 170 очков. Однако мексиканка праздновала успех на втором этапе сезона и взяла «серебро» в Техасе, поэтому шансы догнать Иффланд у нее еще есть.

Кроме того, этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре станет по-настоящему историческим для наших прыжков в воду. Впервые в соревнованиях примет участие российский спортсмен — 22-летний Никита Федотов, которому организаторы мировой серии предоставили wildcard.

Прямая трансляция соревнований начнется 16 сентября в 15:30 мск на сайте www.redbullcliffdiving.com, телеканале RedBull TV и в Facebook. Настоятельно рекомендуем не пропустить это захватывающее зрелище!

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