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https://sport.mail.ru/news/diving/31002284/
14 сентября 2017, 11:32 | Водные: Прыжки в воду

Клифф-дайвинг в Боснии: прыжок со Старого моста

16 сентября в одном из красивейших городов Боснии и Герцеговины Мостаре лучшие хайдайверы мира будут прыгать в воду со Старого моста, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Арочный мост через реку Неретву, который уже четыре с половиной века является излюбленным местом для экстремальных прыжков в воду, станет ареной для пятого и предпоследнего этапа соревнований мировой серии Red Bull Cliff Diving.

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Этапы основанной в 2009 году серии стали первыми в истории соревнованиями, в ходе которых спортсмены совершают прыжки в воду с головокружительной высоты в самых живописных местах планеты.

В мировой серии Red Bull Cliff Diving 2017 года позади уже четыре этапа — и четыре разных победителя. Главные претенденты на победу в Мостаре это британцы Блейк Олдридж и Гэри Хант, мексиканец Джонатан Паредес, а также американцы Дэвид Колтури и Энди Джонс. Пятерку фаворитов разделяют всего 70 очков, и это придаёт предстоящему этапу особую интригу.

У женщин, чьи соревнования были добавлены в программу мировой серии в 2014 году, уже определился единоличный лидер — на предыдущем этапе в Техасе австралийка Рианна Иффланд одержала третью победу в сезоне и опережает свою ближайшую преследовательницу Адриану Хименес на 170 очков. Однако мексиканка праздновала успех на втором этапе сезона и взяла «серебро» в Техасе, поэтому шансы догнать Иффланд у нее еще есть.

Кроме того, этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре станет по-настоящему историческим для наших прыжков в воду. Впервые в соревнованиях примет участие российский спортсмен — 22-летний Никита Федотов, которому организаторы мировой серии предоставили wildcard.

Прямая трансляция соревнований начнется 16 сентября в 15:30 мск на сайте www.redbullcliffdiving.com, телеканале RedBull TV и в Facebook. Настоятельно рекомендуем не пропустить это захватывающее зрелище!
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