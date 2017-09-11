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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30967384/
11 сентября 2017, 14:08 | Биатлон

Задай вопрос Светлане Слепцовой

Во вторник 12 сентября в 12:00 мск пройдет онлайн видеоконференция с Олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по биатлону Светланой Слепцовой.

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Вопросы спортсменке можно будет задать по ходу эфира в комментариях к трансляции в официальном паблике Олимпийского комитета России ВКонтакте. Также вопросы можно присылать заранее (до 10:00 мск 12 сентября) на адрес электронной почты pressa@olympic.ru. Автор лучшего, по мнению Светланы Слепцовой, вопроса по традиции получит памятный подарок.
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