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Зимние / Фигурное катание
Трусова: Счастлива, что исполнила два четверных прыжка
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Хореограф Трусовой считает, что ее достижение не повторят в ближайшие 100 лет
Фигуристка Трусова рассказала, что на тренировках старается равняться на Медведеву
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10 мартаТАСС
Тарасова: Ученики Тутберидзе тянут за собой все мировое фигурное катаниеМОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ученики Этери Тутберидзе, в числе которых и Александра Трусова, впервые в истории исполнившая два четверных прыжка в одной программе, являются ориентиром для всего мирового фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказала тренер Татьяна Тарасова.
10 мартаТАСС
Горшков назвал фантастическим результат российских фигуристов на юниорском ЧММОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы на юниорском чемпионате мира продемонстрировали фантастический результат, завоевав девять из 12 наград. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
10 мартаТАСС
Российские фигуристы победили во всех дисциплинах на юниорском чемпионате мираТАСС, 10 марта. Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех дисциплинах юниорского чемпионата мира, который проходил в Софии. В заключительный соревновательный день 13-летняя Александра Трусова стала первой в соревнованиях одиночниц, получив по сумме короткой и произвольной программ 225,52 балла.
10 мартаР-Спорт
Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной тулупТринадцатилетняя российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного фигурного катания чисто исполнила тулуп в четыре оборота на официальных соревнованиях.
10 мартаСпорт-Экспресс
Тутберидзе совершает прорыв и в мужском катанииСегодня в Софии 18-летний россиянин Алексей Ерохов стал победителем чемпионата мира среди юниоров, первым в истории нашего одиночного мужского катания с 2004 года.
9 мартаТАСС
Российская фигуристка Трусова идет первой после короткой программы на юниорском ЧМТАСС, 9 марта. Россиянка Александра Трусова лидирует после короткой программы в соревнованиях одиночниц на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Софии. За короткую программу 13-летняя спортсменка получила 72,03 балла.
9 мартаСпорт-Экспресс
Загитова опередила Липницкую. Но до Медведевой ей далеко15-летняя чемпионка заинтересовала Японию.
8 мартаТАСС
Российский фигурист Ерохов стал вторым в короткой программе на юниорском ЧМТАСС, 8 марта. Россиянин Алексей Ерохов занял второе место в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Софии.
8 мартаР-Спорт
Фигуристка Костнер возобновила работу с тренером МишинымИзвестный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил РИА Новости, что возобновил работу с пятикратной чемпионкой Европы итальянской фигуристкой Каролиной Костнер.
8 мартаГазета.Ру
Cмена Тутберидзе: четверные прыжки и открытия будущегоВ столице Болгарии, Софии, проходит чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию. В этом году юниорский мир будут завоевывать воспитанницы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная. Бронзовый призер чемпионата России — 2017 Алена Косторная поделилась с «Газета.Ru» своими ожиданиями от соревнований.
7 мартаТАСС
Фигуристы Скопцова и Алешин стали первыми в коротком танце на юниорском чемпионате мираТАСС, 7 марта. Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли первое место в короткой программе в соревнованиях танцевальных дуэтов на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Софии.
7 мартаLenta.Ru
Фабрика чемпионокОна воспитала Медведеву и Загитову. На подходе новые звезды.
7 мартаР-Спорт
Японский фигурист Юдзуру Ханю не выступит на чемпионате мира из-за травмыМОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Действующий олимпийский чемпион и чемпион мира Юдзуру Ханю не выступит на мировом первенстве в Милане из-за травмы, сообщает Франс Пресс со ссылкой на Федерацию фигурного катания Японии.
7 мартаTeamRussia.pro
Кто выиграет золото после Загитовой?Сегодня в Софии стартует юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.
7 мартаTeamRussia.pro
Медведева оставила в секрете то, о чем мечтает после ОлимпиадыДвукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева заявила, что продолжит работать над собой.
6 мартаСпорт-Экспресс
Надо ли Медведевой менять тренера? Точка зрения Ильи АвербухаМнение хореографа и призера Олимпиады.
5 мартаСпорт-Экспресс
Медведева уходит от Тутберидзе: это провокация или просто глупость?Двукратная чемпионка мира и ее тренер опровергли информацию о разногласиях.
5 мартаLenta.Ru
Медведева прокомментировала возможный отъезд из РоссииДвукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о ее отъезде из России. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
5 мартаСпорт-Экспресс
Тутберидзе опровергла уход от нее МедведевойЗаслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию SNC, согласно которой Евгения Медведева покидает ее группу и уходит к другому специалисту.
4 мартаСпорт-Экспресс
Колядуем за Коляду. Олимпиада добавила фанатов российскому фигуристуЗарубежные поклонники фигуриста не разочаровались.
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