Cмена Тутберидзе: четверные прыжки и открытия будущегоВ столице Болгарии, Софии, проходит чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию. В этом году юниорский мир будут завоевывать воспитанницы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная. Бронзовый призер чемпионата России — 2017 Алена Косторная поделилась с «Газета.Ru» своими ожиданиями от соревнований.
Медведева прокомментировала возможный отъезд из РоссииДвукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о ее отъезде из России. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
5 мартаСпорт-Экспресс
Тутберидзе опровергла уход от нее МедведевойЗаслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию SNC, согласно которой Евгения Медведева покидает ее группу и уходит к другому специалисту.